Inician obras de mejoras en el Muelle de Bluefields con inversión de un millón de córdobas

Este martes, autoridades de la alcaldía sandinista de Bluefields, en el Caribe Sur, dieron a conocer que invertirán Un millón de córdobas en la realización de mejoras en el muelle, con el objetivo de agilizar la operatividad de carga y pasajeros.

Bluefields invierte un millón en modernizar el muelle

La compañera Carla Martín, vicealcaldesa, junto a miembros del Concejo Municipal entregó el sitio a la empresa que ejecutara el proyecto ubicado en el barrio Central.

Agregó que el proyecto contempla la instalación de nuevas vitas para barcos, implementación de sistema de iluminación, cambio de la estructura del techo y cubierta del área de pasajeros, instalación de barandas de seguridad, reparación y mejoramiento del piso existente.

