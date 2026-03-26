Inicia proyecto de agua potable para más de 500 familias de Villa Sandino

El Gobierno de Nicaragua, a través de ENACAL, inicio las obras de mejoramiento del sistema hídrico en la comunidad de La Gateada, municipio de Villa Sandino, Chontales, con el objetivo de restituir el derecho al acceso de agua potable de calidad.

Inicio de obras de agua potable en La Gateada

El proyecto, financiado con fondos del Tesoro Nacional, contempla una intervención integral que incluye la perforación, energización y equipamiento de un nuevo pozo, además de la ejecución de obras civiles complementarias.

Asimismo, se tiene prevista la instalación de 3 kilómetros de tuberías para asegurar la distribución eficiente del recurso en toda la zona.

Se estima que las obras finalicen durante el tercer trimestre de este año, permitiendo que unas 520 familias de la comunidad cuenten con un servicio estable y seguro.

Esta mejora en la infraestructura básica impactará directamente en la salud y la calidad de vida de los habitantes, facilitando sus actividades cotidianas y el desarrollo de la localidad.

Este esfuerzo de inversión pública se suma a otros proyectos de infraestructura y servicios que el Gobierno impulsa en el departamento de Chontales para fortalecer el bienestar de las familias rurales y fortalecer las capacidades de respuesta ante las necesidades de la población.

