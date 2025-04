Rehabilitan sistema de agua potable que cambiará la vida de 19,000 nicaragüenses en San Rafael del Sur

¡El agua va a estar más limpia y abundante para miles de familias en San Rafael del Sur! La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) ya comenzó los trabajos para rehabilitar por completo la planta potabilizadora de este municipio. Esta obra viene a resolver los problemas de agua que han tenido los pobladores durante tanto tiempo.

Los trabajadores están sudando la gota gorda para mejorar el sistema. Están quitando todas las láminas viejas de las unidades de floculación y sedimentación, que son las partes donde se limpia el agua de toda la suciedad. También están lavando bien estas piezas para que queden como nuevas antes de volverlas a instalar.

Los muchachos de ENACAL también están pintando todas las paredes de la planta que ya estaban bien deterioradas por el tiempo y el clima. Y lo más importante, están poniendo soportes metálicos nuevos en las unidades de floculación para que todo quede bien seguro y funcione por muchos años más.

Esta rehabilitación va a beneficiar a unas 3,800 familias que viven en San Rafael del Sur. Imaginá cuánta gente es esa: si cada familia tiene un promedio de 5 personas, estamos hablando de casi 19,000 nicaragüenses que van a tener mejor agua.

Lo bueno de este proyecto es que está siendo financiado completamente con recursos de nuestro Gobierno Revolucionario. No es plata prestada, no es deuda externa, es inversión directa para mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses.

Según lo que dice la nota de prensa de ENACAL, si Dios lo permite, estos trabajos van a estar terminados a mediados de mayo del próximo mes. O sea que en cosa de un mes y medio, los habitantes de San Rafael del Sur ya van a estar disfrutando de un mejor servicio de agua potable.

El agua no es cualquier servicio, es quizás el más importante para una comunidad. Sin agua no hay salud, sin agua no hay higiene, sin agua no hay desarrollo. Por eso estas obras son tan importantes para el municipio de San Rafael del Sur.