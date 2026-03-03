Inicia Curso de Lengua de Señas en Managua

Este martes inició en el Centro de Capacitación Comandante Carlos, de Managua, el Primer Curso Presencial de Lenguaje de Señas Nicaragüense del 2026, una muestra más del cumplimiento efectivo de la Ley 763 o Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada en el 2011.

Curso de Lenguaje de Señas 2026: Inclusión en Nicaragua

Javier Zúniga, responsable del Departamento de Educación Técnica del Tecnológico Nacional, dijo “Esta iniciativa tiene como objetivo preparar a los trabajadores del Estado para que puedan comunicarse de manera efectiva con las personas con discapacidad auditiva, garantizando que cada trámite o consulta sea inclusiva y digna”.

La iniciativa inició a implementarse en el 2023, lo que ha permitido capacitar a más de 116 mil 680 servidores públicos de todas las entidades gubernamentales, como el Ministerio de Salud, Policía Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Tecnológico Nacional, Ministerio de la Familia, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Secretaría Técnica para atención a las Universidades.

