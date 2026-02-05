Inicia construcción del nuevo sistema de agua potable en Comunidad Nuevo Amanecer de Morrito

Bajo el Modelo de Alianzas que impulsa el Gobierno de Nicaragua, esta semana se dio el primer paso para la transformación social de la comunidad Nuevo Amanecer, con el inicio de las obras del nuevo Sistema de Agua Potable.

Nuevo Sistema de Agua Potable transforma Nuevo Amanecer

Este proyecto, ejecutado por ENACAL en coordinación con la Alcaldía de Morrito y las familias protagonistas, tiene como objetivo restituir el derecho humano al agua a 550 habitantes de esta zona.

La obra es financiada con fondos del Tesoro Nacional y contempla la perforación de un pozo, equipamiento mecánico, obras de energización, construcción de un tanque elevado y la instalación de 2.5 kilómetros de tuberías que conectarán a 90 hogares por primera vez.

Se prevé que el proyecto esté finalizado, Dios mediante, a finales de este año 2026.

Con esta inversión, las familias de la comunidad Nuevo Amanecer dejarán atrás las dificultades de abastecimiento, contando con agua segura y de calidad directamente en sus viviendas, lo que impactará positivamente en la salud y el desarrollo de la localidad.

