Inauguran unidad policial en Punta Gorda, Bluefields, para atender a 62 comunidades

La Policía Nacional inauguró la Subdelegación «Héroes y Mártires del Pijibay» en la comunidad Daniel Guido, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y la convivencia familiar en la zona de Punta Gorda, jurisdicción de Bluefields, Caribe Sur.

El Comisionado General Aldo Sáenz, subdirector de la institución, detalló que la obra beneficiará a unos 51 mil habitantes de 62 comunidades, principalmente productores y comerciantes.

Para garantizar el patrullaje preventivo y la respuesta inmediata, la unidad fue dotada con una camioneta y tres motocicletas.

En la infraestructura de la obra y equipamiento se realizó una inversión total de 10 millones de córdobas.

La subdelegación brindará atención directa a familias y sectores productivos de la zona rural del Caribe Sur.

El acto contó con la participación de jefes policiales y autoridades locales, entre ellos el secretario político Gustavo Castro y el vicealcalde Daniel Zapata.

Con esta moderna infraestructura, el Gobierno de Nicaragua reafirma su compromiso de acercar los servicios policiales y garantizar el orden en las comunidades más alejadas del territorio nacional.