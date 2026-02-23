Inauguran sistema de iluminación en estadio de fútbol Carlos Fonseca en Matagalpa

La tarde-moche de ayer domingo se inauguró el sistema de iluminación en el estadio de Fútbol Comandante Carlos Fonseca Amador, en la ciudad de Matagalpa, obra en la que se invirtió 25 millones de córdobas.

Inauguran iluminación en el Estadio de Matagalpa

Durante la inauguración en el estadio de «La Perla del septentrión», el compañero Maurice Ortega Murillo, delegado de la Presidencia de la República, afirmó que este hecho forma parte del apoyo del Gobierno al desarrollo del deporte en el país.

El compañero Maurice destacó que en ese estadio están trabajando para ampliarlo y hacerle otras mejoras, para que cumpla con los requerimientos de la FIFA y pueda ser escenario de partidos internacionales.