Inauguran rehabilitación de delegación policial de Laguna de Perlas

Con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana y dignificar la atención a las familias del Caribe Sur, este viernes se inauguraron las obras de mejoramiento en la Delegación Policial “Capitán Rucner Eldon Valle”, ubicada en el municipio de Laguna de Perlas.

Inauguran Delegación Policial Capitán Rucner Eldon Valle

La alcaldesa del municipio, Melissa Moses, destacó que estas renovadas instalaciones son fundamentales para garantizar un entorno seguro a los habitantes de la cabecera municipal y de más de cuatro comunidades aledañas.

“Nuestros hermanos que realizan pesca, que son transportistas o que desempeñan cualquier labor, ahora cuentan con el respaldo de una delegación mejor equipada para mantener la tranquilidad en la zona”, afirmó la alcaldesa.

El proyecto de modernización contempló una intervención integral que incluyó pintura general en todo el edificio y rehabilitación total del área de dormitorios para los efectivos policiales.

También se instalaron nuevas literas, colchonetas, abanicos y anaqueles, además de que se dotó el área de cocina, con refrigeradora y cafetera para el personal.

Las oficinas fueron equipadas con mobiliario nuevo, incluyendo escritorios, mesas, archiveros, sistemas de aire acondicionado e impresoras de última generación.

Con estas mejoras, el Gobierno de Nicaragua reafirma su compromiso de brindar mejores condiciones tanto al personal que vela por el orden público como a los protagonistas que acuden a realizar sus gestiones, promoviendo un servicio más eficiente y ordenado en esta importante región del Caribe nicaragüense.

