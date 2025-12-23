Inauguran puente peatonal en territorio indígena de Bilwi

Este lunes, se inauguró un puente peatonal que conduce al cementerio comunal en la comunidad de San Alberto, Territorio Indígena Li Aubra, en Bilwi, Caribe Norte.

Nuevo puente peatonal mejora la vida en San Alberto

Las autoridades de la alcaldía, junto a la Juventud Sandinista 19 de Julio y el Gobierno Territorial Indígena de Li Aubra, ejecutó la construcción con fondos asignados al gobierno territorial, destinados a mejorar las condiciones de vida en comunidades rurales.

Los habitantes de la zona agradecieron al gobierno y autoridades por la ejecución de obras que mejoran la calidad de vidas de las familias.



