Inauguran obras de reforzamiento del Sistema de Agua Potable para 8,250 familias de Sébaco

El Gobierno de Nicaragua, a través de ENACAL y en alianza con la Alcaldía municipal de Sébaco, Matagalpa, inició un proyecto de reforzamiento que mejorará significativamente el suministro de agua para 8,250 familias de esta ciudad.

Nuevo pozo mejorará el agua en Sébaco, Matagalpa

Las obras se concentran en el Barrio Reconciliación, donde ha comenzado la perforación de un nuevo pozo.

El proyecto integral contempla la captación del recurso, además de la energización, el equipamiento especializado y la instalación de 1,000 metros de líneas de conducción.

Se estima que los trabajos finalicen a mediados del próximo año 2026, fecha en la que el nuevo pozo quedará incorporado a las redes de distribución existentes, garantizando un servicio más estable y de mayor calidad para los habitantes.

Este proyecto es financiado con recursos propios del Gobierno Central y el respaldo de la municipalidad, reafirmando el compromiso de continuar restituyendo el derecho al acceso al agua potable en las zonas urbanas del país.

