Inauguran más Calles para el Pueblo en Estelí, con una inversión de más de 2 millones de córdobas

El Gobierno Sandinista, a través de la Alcaldía de la ciudad de Estelí, entregó 2 cuadras más de adoquinado a las familias del barrio Alexis Arguello, situado en el distrito 1 del Diamante de las Segovias, este jueves.

Mejoras en Estelí: 2 nuevas calles adoquinadas

El alcalde Francisco Ramón Valenzuela, dijo que la obra forma parte del Programa Calles para el Pueblo, y en su construcción se invirtió 2 millones 385 mil córdobas.

«Con esta nueva entrega sumamos 7 las calles adoquinadas, para totalizar 4 millones 700 mil córdobas, gracias a nuestro Buen Gobierno», agregó Valenzuela.

El adoquinado de estas 2 calles fascilita a las familias, obreros del tabaco, estudiantes, maestros y transportistas del barrio Alexis Arguello comunicarse con el centro de la ciudad de manera más rápida.

La alcaldía de Estelí continuará trabajando en el mejoramiento de las calles en las comunidades de El Regadio e Isidrillo y en otros barrios para mejorar las condiciones de vida de las familias.

En la inauguración participaron autoridades políticas, del transporte y las familias protagonistas.



