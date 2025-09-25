Inauguran importante calle de Masaya construida con cemento hidráulico

El Gobierno de Nicaragua, encabezado por el Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, entregó este miércoles una nueva calle completamente restaurada con cemento hidráulico en la ciudad de Masaya.

Nueva calle restaurada en Masaya mejora la conexión urbana

La obra fue inaugurada por la alcaldesa Janina Noguera quien indicó que la nueva calle, de más de 325 metros lineales por 10 de ancho, está ubicada en el barrio San Miguel y conecta el centro de la ciudad con el mercado municipal Ernesto Fernández y el hospital Comandante Hilario Sánchez.

Según la alcaldesa, es una vía de alto tráfico utilizada por más de 12,000 personas diariamente, entre habitantes, comerciantes y compradores.

La obra, que mejora significativamente las condiciones de vida de la población, forma parte de la «ruta de restitución de derechos» que impulsa el gobierno.

La alcaldesa Noguera expresó su alegría por esta «victoria» en el «mes de septiembre siempre victorioso», destacando que la nueva calle beneficia a quienes se dirigen al mercado, el hospital y los centros escolares del sector.

