Inauguran exposición de pinturas en Museo Lolita Soriano en Managua

“Lienzos de Luz Navidad en Colores” es el nombre de la Exposición de Pinturas inaugurada la tarde de este lunes, en el Museo Lolita Soriano, por la compañera Reyna Rueda, alcaldesa de Managua y los protagonistas.

La alcaldesa Reyna Rueda, destacó el fortalecimiento de estos espacios para seguir promocionando nuestra arte, nuestra cultura, a través de estas 22 obras inspiradas en sentimientos de paz, armonía, hermandad, y felicidad que se ven reflejados en las obras.

Agregó que “Esta exposición estará abierta del primero al 15 de diciembre, muchas familias van a venir a aprender de los creadores de estas obras…Primeramente, a Dios gracias y al gobierno que a través de la alcaldía crearon las Casas de Cultura y Creatividad”.

La protagonista Mariel Salinas de 25 años, agradeció como artista la oportunidad de estar incursionando en el mundo del arte en Nicaragua, para dar a conocer el talento y conocer nuevas técnicas de pinturas. “La creatividad es algo hermoso, nunca dejen de soñar, imaginar y plasmar lo que están viendo en sus lienzos”, aseguró.

Esta Exposición de Pinturas estará abierta al público desde hoy primero de diciembre hasta el 15, con entrada completamente, gratis.

El Museo Lolita Soriano se ubica de la Óptica Nicaragüense 2 cuadras arriba y 150 metros al sur, en residencial Bolonia, Managua.