Las autoridades del Ministerio del Interior inauguraron este martes el centro de capacitación regional “Teniente José Manuel Zelaya”, en la ciudad de Jinotega.

Inauguran centro de capacitación regional en Jinotega

El edificio cuenta con 3 aulas de clases, un laboratorio de computación, oficinas de dirección, docentes y sala de reuniones. Además, tiene un área para atención médica de los alumnos, dormitorios para mujeres y varones, cocina y comedor.

Igualmente, cancha multiuso y área de mantenimiento para vehículos de emergencias de la región norte del país.

