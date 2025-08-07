Inauguran Casa Materna Luz y Vida de Estelí, inversión supera los 6 millones de córdobas

Las autoridades del Gobierno Local y el Ministerio de Salud (MINSA) inauguraron hoy el reemplazo total de la Casa Materna “Luz y Vida” en la ciudad de Estelí.

Nueva Casa Materna en Estelí: Mejor atención para embarazadas

El proyecto, que contó con una inversión de 6 millones 197 mil córdobas provenientes del 5% que el Gobierno Sandinista destina a las alcaldías, busca brindar mejores condiciones a las mujeres embarazadas de la región.

El alcalde de Estelí, compañero Francisco Ramón Valenzuela, destacó la amplitud y las nuevas comodidades de la casa materna, que ahora cuenta con 20 camas matrimoniales, dormitorios con aire acondicionado, cocina, comedor, baños, sala de espera y jardines.

El doctor Gamaliel Arròliga, director del centro de salud, explicó que la nueva infraestructura tiene capacidad para atender hasta 30 mujeres, a quienes se les garantiza alimentación, atención médica gratuita y una ambulancia para casos de emergencia.

Mujeres de la zona rural y de otros municipios del norte de Nicaragua, como Rosa Elena González y María Elena Altamirano Cruz, expresaron su agradecimiento al gobierno y al personal médico por el apoyo, la atención y el monitoreo constante durante su embarazo.



