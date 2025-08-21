Inauguran casa de descanso y esparcimiento en Pochomil

La Copresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo, anunció la inauguración que realizó el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) de la Casa de Descanso y Esparcimiento en Pochomil, en el municipio de San Rafael del Sur, Managua, ampliando los servicios del Hotel Escuela Casa Luxemburgo.

En la obra se hizo una inversión de 12 millones de córdobas, más capacidad para atender a las familias en su esparcimiento, en el derecho a descansar con seguridad y además buen gusto.

La Compañera Rosario, también informó a las familias nicaragüenses que, a través, del Programa Adelante, se entregarán créditos mañana jueves a más de 500 protagonistas de 75 municipios del país.

En tanto, por medio de Usura Cero se otorgarán financiamientos a Mil protagonistas de 260 grupos solidarios en 45 municipios de Nicaragua, agregó la Vicepresidenta de Nicaragua.