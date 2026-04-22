Inauguran cancha multiuso remodelada en Nandaime

La mañana de este martes, autoridades de la alcaldía de Nandaime, Granada, desde el reparto Javier Guerra, hicieron la entrega oficial de la cancha multiuso completamente, remodelada, con el objetivo de impulsar el deporte y promover estilos de vida saludables en niños, adolescentes y jóvenes.

Nandaime estrena cancha multiuso remodelada para la juventud

Durante el acto, el alcalde municipal, Roger Acevedo, expresó que este tipo de proyectos forman parte de un esfuerzo sostenido por mejorar la infraestructura deportiva en distintos barrios y comunidades.

“Estamos entregando infraestructura recreativa para los jóvenes y las familias. Esta es una cancha bien construida, como se debe entregar, pensada para el disfrute y desarrollo de nuestra juventud”, agregó.

La entrega de esta cancha multiuso representa un paso más en la promoción del deporte comunitario en Nandaime, consolidándose como un espacio clave para la integración, la recreación y el desarrollo de la juventud.