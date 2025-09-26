Inauguran 128 metros de adoquinado en Dolores para conectar con Diriamba

Las autoridades municipales y políticas de Dolores, Carazo, celebraron la inauguración de una obra emblemática: 128 metros lineales de adoquinado en el camino interno que conecta con Diriamba.

Esta nueva infraestructura tiene como objetivo mejorar la circulación digna y segura de las familias que residen en la zona.

Además, la obra facilitará el traslado de la producción hacia la cabecera departamental y los principales mercados de la región.

El proyecto es visto como un avance clave para la red vial municipal, brindando mejores condiciones de acceso y fomentando el desarrollo económico local.