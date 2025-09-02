Hospital recibe incinerador para desechos en El Tuma – La Dalia

El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud, entregará un nuevo sistema de incineración al Hospital Héroes y Mártires de San José de las Mulas en El Tuma – La Dalia, Matagalpa.

Nuevo sistema de incineración en el Hospital Héroes y Mártires

Con una inversión de 9.5 millones de córdobas, el proyecto busca mejorar la calidad de la atención y garantizar un manejo seguro de los desechos hospitalarios en el municipio.

Las obras incluyeron la construcción de la caseta para el incinerador, drenajes, una fosa para cenizas, la instalación de un incinerador industrial y un tanque de combustible.

Este moderno sistema permitirá fortalecer las condiciones de seguridad ambiental y sanitaria en la unidad de salud, contribuyendo a la protección de la salud de las familias en la región.

