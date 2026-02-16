Hospital Nuevo Amanecer será entregado el fin de semana a familias de la Costa Caribe Norte

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, anunció que el sábado 21 de febrero se estará entregando el Hospital Nuevo Amanecer a las familias de la Costa Caribe Norte, en honor al General Augusto Sandino.

Inauguración del Hospital Nuevo Amanecer en honor a Sandino

La compañera Rosario dijo que, con esta gran obra, se estará celebrando al General Augusto C. Sandino, su nacimiento a la inmortalidad.

La Copresidenta destacó que «más de 10.000 hermanos y hermanas van a participar en esa inauguración, rindiendo homenaje a nuestro General de Hombres y Mujeres Libres, con una obra de progreso, de paz y prosperidad».

En ese sentido, la compañera reflexionó que «Es con paz que avanzamos, es con paz que prosperamos, es con paz que tenemos salud, es con paz que vamos adelante ¡Siempre Más Allá!».

