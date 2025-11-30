Hospital de Bluefields realiza récord de 423 atenciones quirúrgicas en un día

En un ambiente de fiesta comunitaria, el Hospital Dr. Ernesto Sequeira Blanco de Bluefields cerró una histórica Mega Feria de Cirugía General ayer sábado. La jornada realizó 423 atenciones médicas brindadas gratuitamente a 338 protagonistas caribeños, marcando un hito en la salud pública de la región.

Con 119 cirugías gratuitas culmina exitosa Mega Feria de Salud en Bluefields

Durante esta intensa maratón sanitaria, los galenos no descansaron: realizaron 119 intervenciones quirúrgicas para tratar casos urgentes de vesículas inflamadas, hernias, apendicitis agudas y tumores benignos. Junto al quirófano, los pacientes también recibieron valoraciones especializadas, ultrasonidos diagnósticos, endoscopías digestivas y toma de biopsias, ofreciendo solución integral a afecciones ignoradas por años.

Este despliegue forma parte de la estrategia del Gobierno Sandinista para garantizar servicios médicos especializados en las zonas más vulnerables. «Continuaremos trabajando para acercar la salud a las familias de nuestra Costa Caribe Sur«, destacó la nota oficial, reforzando la política de atención oportuna sin costo para quienes menos tienen.