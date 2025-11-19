Granada celebrará su 501 años con Rodeo Profesional e Hípica Nocturna

Las autoridades municipales de Granada y la directiva de fiestas anunciaron varias actividades enmarcadas en la conmemoración del 501 Aniversario de la fundación de la ciudad, reconocida como tesoro nacional de la historia, la cultura y la naturaleza.

Alejandro Delgado, miembro del comité de fiestas, destacó que, por primera vez, Granada albergará un Rodeo Profesional. Este evento se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre y estará instalado en el Centro Turístico de la ciudad.

Otra actividad central de la celebración será la Hípica Nocturna, programada para el 6 de diciembre. La cabalgata tendrá como punto de partida la antigua Fortaleza La Pólvora.

La Alcaldesa Gladys Medina González manifestó que estas celebraciones son parte del ambiente de Paz y Alegría que caracteriza la temporada navideña en «Nicaragua Bendita y Siempre Libre», enmarcando los 501 años de la fundación de la Gran Sultana.

La ciudad de Granada, cumplirá 501 años de fundación el 8 de diciembre de 2025, ya que fue fundada por el conquistador español Francisco Hernández de Córdoba el 8 de diciembre de 1524.



