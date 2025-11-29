Gracias al Buen Gobierno familias de El Viejo y Palacagüina reciben las llaves de sus viviendas dignas

Este sábado, nueve familias del municipio de El Viejo en el departamento de Chinandega recibieron de parte del Gobierno Sandinista, a través de la alcaldía, las llaves de sus nuevas viviendas en la lotificación 4 del programa Bismarck Martínez.

La alcaldía de El Viejo acompañó a cada familia en este paso que marca el inicio de una vida más estable.

En el municipio de Palacagüina, Madriz, las autoridades de la alcaldía entregaron ayer viernes, nueve viviendas del Programa Bismarck Martínez a igual número de familias que contarán con un hogar seguro y vivir en tranquilidad.