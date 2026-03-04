Gobierno Sandinista realiza Feria de Atención Integral a la mujer en el mercado Iván Montenegro

El Gobierno sandinista organizó este miércoles una feria de atención integral para la mujer, destinada a restituir el derecho a la salud de las comerciantes, compradoras y visitantes del mercado Iván Montenegro, en Managua, y en saludo al Día Internacional de la Mujer.

Feria integral para la mujer en Mercado Iván Montenegro

La jornada forma parte de los constantes esfuerzos que realiza el Ministerio de Salud (MINSA) en barrios y comunidades para cuidar el bienestar de las familias nicaragüenses.

De acuerdo a la licenciada Indiana Morales, el personal que atendió a las mujeres en el puesto médico del centro de compras pertenece al Hospital Bertha Calderón Roque.

Morales expresó que estos esfuerzos se denominan “Mi Hospital en Mi Comunidad” y dan seguimiento a mujeres embarazadas en su proceso gestacional, además de prestar atención en ginecología, toma de papanicolau, mamografías, ultrasonidos de diferentes tipos, además de transferencias a hospitales cuando se trate de casos que requieran atención especializada.

El mercado Iván Montenegro, conocido por su dinámica constante, no descansa. Desde las 12 de la noche se hacen preparativos para que algunos de los mejores quesos se sirvan frescos en las mesas de las y los capitalinos e incluso de otros departamentos.

Junto a las ventas de carnes, frutas y verduras, son miles de personas las que se concentran a diario buscando el sustento, pero ahora también encuentran mejoría en su calidad de vida gracias a las políticas de Gobierno que restituye derechos.

