Gobierno Sandinista invierte 8 millones de córdobas en rehabilitación de CDI Violeta Campos de Teustepe, Boaco

En el marco de la celebración de los 19 años del Pueblo Presidente, el Ministerio de la Familia reinauguró el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Violeta Campos, ubicado en el municipio de Camoapa, departamento de Boaco, reafirmando el compromiso Sandinista con la restitución de derechos, amor y cuido integral de la niñez nicaragüense desde la Primera Infancia.

El CDI Violeta Campos atiende este año a 186 niñas y niños de 0 a 6 años, en las modalidades de infantes y los 3 niveles de preescolar, garantizando atención integral en ambientes seguros, dignos y protectores.

La rehabilitación del CDI fue ejecutada por el Gobierno con una inversión de 8 millones de córdobas, e incluye nueva estructura y techo, construcción y adecuación de baños para aulas y docentes, pisos y cielo raso en todas las áreas, y modernización de los sistemas eléctricos, hidráulicos y sanitarios.

Además, pintura general, instalación de ventanas con verjas de seguridad, mantenimiento de puertas y la habilitación de una torre estructural con tanques de agua, garantizando condiciones óptimas para el aprendizaje, la salud y el bienestar de niñ@s, y personal educativo.

Este centro forma parte de los 276 Centros de Desarrollo Infantil que funcionan a nivel nacional, cuando en el año 2007, durante los gobiernos neoliberales, apenas existían 32, evidenciando los avances históricos del Buen Gobierno en favor de la niñez.