Gobierno Sandinista entregará 19 viviendas dignas a familias de San Juan del Sur

En un esfuerzo por garantizar la seguridad y el bienestar de las familias nicaragüenses, el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), realizará este viernes 9 de enero la entrega de 19 viviendas en la nueva Urbanización Álvaro Diroy Méndez «Comandante Ezequiel».

Entrega de 19 viviendas seguras en San Juan del Sur

La construcción de este complejo habitacional surge como parte de la restitución del derecho a una vivienda digna para 19 familias que se encontraban asentadas en el área donde actualmente se edifica la Rotonda de San Juan del Sur.

Esta obra vial es un punto clave en el trazado de la nueva carretera Costanera, proyecto estratégico para el desarrollo turístico y productivo del país.

La Urbanización Álvaro Diroy Méndez ha sido diseñada para ofrecer un entorno seguro y moderno a sus nuevos habitantes, y el proyecto incluye el acceso garantizado a los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica.

También cuenta con infraestructura vial con calles pavimentadas y espacios comunitarios que incluyen un parque y áreas de recreación.

Con esta entrega, el Gobierno Sandinista reafirma su compromiso de brindar soluciones habitacionales seguras, promoviendo un ambiente de paz y prosperidad para las familias que anteriormente habitaban en zonas de construcción de infraestructura pública.

