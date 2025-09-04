Gobierno Sandinista entrega Clínica Móvil para mejorar servicios de salud en Ometepe

Este jueves, familias del municipio de Altagracia en la Isla de Ometepe, en el departamento de Rivas, con mucha alegría recibieron la llegada de una clínica móvil, gracias a la gestión del Buen Gobierno Sandinista.

Clínica móvil llega a Altagracia: salud para todos

La clínica móvil está equipada con un ultrasonido portátil y un sillón odontológico.

Esta iniciativa busca llevar atención médica a las comunidades más alejadas, facilitando el acceso a servicios básicos para todos en ese municipio, garantizando el bienestar y la salud de las familias con servicios de primera mano.



