Gobierno Sandinista ejecuta Mega Feria de Oncología en Siuna

El Gobierno Sandinista realizó una exitosa Mega Feria de Oncología este sábado 6 de septiembre en el Hospital Carlos Centeno de Siuna, ubicado en la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Esta importante iniciativa garantizó atención especializada para el diagnóstico y tratamiento del cáncer, proporcionando un total de 624 atenciones médicas a 322 protagonistas de esta zona del país, según informa la nota de prensa oficial.

En esta fiesta de salud participaron 35 especialistas altamente capacitados en oncología, quienes desarrollaron una amplia gama de procedimientos médicos. Durante la jornada se realizaron 11 cirugías oncológicas, además de biopsias, mamografías, ultrasonidos y diversos análisis de laboratorio.

La realización de esta mega feria representa un avance significativo en el acceso a servicios oncológicos especializados para los habitantes del Caribe Norte, una región que tradicionalmente ha enfrentado desafíos en términos de acceso a atención médica especializada. Los 322 protagonistas atendidos durante esta jornada recibieron servicios que de otra manera habrían requerido largos desplazamientos hacia la capital o centros urbanos mejor equipados.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la política de salud pública que busca descentralizar los servicios médicos especializados y llevarlos directamente a las comunidades que más los necesitan. El Hospital Carlos Centeno de Siuna se convirtió durante esta jornada en un centro de referencia oncológica para toda la región caribeña.

La jornada médica con el lema «¡En Victorias de la Salud, Vamos Adelante! ¡Siempre Más Allá!«, refleja la continuidad del compromiso gubernamental con el fortalecimiento del sistema de salud pública y la lucha contra el cáncer en Nicaragua.