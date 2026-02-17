Gobierno sandinista desarrolla jornada médica especializada en Estelí

Médicos Especialistas de la Organización “Casa de Salud de Dorchester”, provenientes de Estados Unidos de Norteamérica, junto a Especialistas nicaragüenses, atenderán a más de 2 mil 500 protagonistas que viven en los municipios de Pueblo Nuevo, La Trinidad, San Nicolás y Estelí, a partir de este 18 de febrero.

Los especialistas realizarán valoraciones en Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y Odontología. Además, se realizarán Ultrasonidos y Exámenes de Laboratorio.

Guiados por nuestros CoPresidentes, Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, los especialistas realizarán intercambios de experiencias con sus homólogos de otros países para continuar fortaleciendo nuestro Modelo de Salud Familiar y Comunitario.