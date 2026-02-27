Gobierno lanzó Plan Especial Comunidades Creativas ¡Monimbó Es Nicaragua!

En un ambiente de paz y algarabía, la Secretaría de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia realizó el lanzamiento del Plan Especial Comunidad Creativa ¡Monimbó Es Nicaragua!.

El evento se llevó a cabo en saludo al Día Nacional de las Artes y la Cultura Popular Nicaragüense y en conmemoración al 48 Aniversario de la Gesta Heroica de “Los Sabogales”.

Este plan tiene como propósito articular esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales para promover y destacar la calidad, creatividad e innovación de los productos y servicios elaborados por las familias emprendedoras de Monimbó.

Entre los ejes principales destacan brindar asesoría técnica y tecnológica a más de 500 talleres de la Comunidad Indígena para fortalecer sus modelos de negocio y procesos de calidad.

También, facilitar herramientas para que los artesanos accedan a nuevos mercados manteniendo su esencia e identidad cultural.

También se procura proyectar a Monimbó a nivel nacional e internacional, convirtiendo sus calles y talleres en museos vivos y espacios de exposición.

Una prioridad del plan es fomentar el orgullo en los jóvenes por los oficios tradicionales heredados de sus padres y abuelos.

Se busca facilitar espacios de encuentro que aseguren la continuidad de las técnicas artesanales, consolidando a la juventud como Patrimonio de la Nación.

El lanzamiento fue celebrado con un vibrante Festival de las Artes, que recorrió desde el Parque de Ferias hasta el Tiangue de Monimbó. Durante el trayecto por la Calle Real, las familias disfrutaron de expresiones culturales y cuadros tradicionales de Masaya, con el acompañamiento de sones filarmónicos.

El evento contó con la participación de tradicionalistas y miembros del Consejo de Ancianos, y la presencia de autoridades nacionales y locales, artistas y promotores culturales, reafirmando el compromiso de una comunidad que trabaja y prospera en paz.