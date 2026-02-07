Gobierno inaugura espacio recreativo en comunidad de Tola, Rivas, con torneo de fútbol

En la comunidad Virgen Morena del municipio de Tola en el departamento de Rivas, el buen Gobierno construyó un espacio digno para el deporte y la recreación de los niños, adolescentes y jóvenes.

La alcaldía de Tola construyó una cancha multiusos techada que fue inaugurada con un torneo relámpago de fútbol sala y presentaciones culturales a cargo de la escuela municipal de danza.

Las familias protagonistas agradecieron a los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, por la restitución de derechos de las familias a gozar de espacios para la sana recreación.