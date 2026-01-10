Gobierno fortalece la infraestructura comunitaria con nuevo puente en Siuna, Caribe Norte

En Siuna, Caribe Norte, la alcaldía construyó e inauguró este sábado un puente de emergencia social construido en la comunidad Las Mañanitas, con el objetivo de garantizar bienestar y seguridad a las familiares de esa zona rural.

Esta obra garantizará mejores condiciones de vida, fortaleciendo la infraestructura comunitaria y asegurando la conectividad, especialmente en épocas de invierno, cuando las comunidades históricamente han enfrentado dificultades para el tránsito peatonal y vehicular.

Las familias protagonistas agradecieron al buen gobierno por la realización de obras que les permiten vivir dignamente.