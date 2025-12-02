Gobierno ejecuta segunda fase del Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de Redes Sanitarias en León

El gobierno sandinista, a través de ENACAL, ejecuta la segunda fase del Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de Redes de Alcantarillado Sanitario de la ciudad de León, con respaldo financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica.

Entre las obras a ejecutar se incluyen la instalación de 26 kilómetros de tuberías, construcción de 319 manjoles y 8 estaciones de bombeo, además de 6,705 conexiones domiciliares.

El avance físico actual de la obra es del 10% y se estima, Dios Mediante, que esté finalizado en el segundo semestre del 2026.

Estos trabajos permitirán ampliar y mejorar el servicio a unos 40 mil habitantes de la ciudad universitaria y aportar al mejoramiento ambiental del municipio en general.