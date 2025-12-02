Gobierno de Nicaragua impulsa electrificación en balneario Punta de Jesús María

Este martes, las cuadrillas de la empresa COELNICSA, contratada por ENATREL, iniciaron la electrificación en el balneario Punta de Jesús María, una obra impulsada por la alcaldía de Moyogalpa en la Isla de Ometepe, Rivas.

Esta importante inversión permitirá mejorar la seguridad y la comodidad de los visitantes, ampliar los horarios de atención y embellecer aún más este emblemático destino, reconocido a nivel nacional por sus atardeceres y su valor natural.

Con este proyecto, el municipio avanza en el desarrollo de infraestructura que promueve el crecimiento económico y el bienestar de los pobladores.

