Gobierno avanza en plan de modernización municipal, con entrega de maquinarias provenientes de Biolorrusia

Con el objetivo de continuar fortaleciendo el desarrollo de los municipios, el Gobierno Sandinista entregó este miércoles el segundo lote de 248 equipos de maquinaria de construcción y camiones, provenientes de Bielorrusia.

De acuerdo con las autoridades, se entregaron 93 camiones volquetes, 62 cisternas de agua, 58 cargadores frontales y 35 camiones recolectores de basura.

Con esto se completan 376 maquinarias, de un total de 712 que entregará el Gobierno. El resto de equipos se espera que lleguen al país en este mes de diciembre y primer trimestre del 2026.

El titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Óscar Mojica, recordó que el Gobierno inició este programa de entrega de suministros en junio de 2024, con el fin de fortalecer la capacidad de respuestas de las municipalidades para impulsar las labores de construcción de caminos y calles de la red vial y otras obras en beneficio de la población.

Agregó que las maquinarias y camiones impactarán significativamente en el desarrollo de las economías municipales, pues les permitirá penetrar con obras de infraestructura en zonas de alto potencial productivo y de gran alto valor para el desarrollo local, contribuyendo a la expansión de la agroindustria, turismo, comercio y producción agropecuaria.