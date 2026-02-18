Fortalecen prevención del cáncer en mujeres con jornada de salud en el barrio San Antonio

Más de 50 mujeres fueron atendidas en la Feria de Salud realizada en el centro médico del barrio San Antonio, donde se realizaron exámenes de Papanicolaou, mamografías y ultrasonidos.

Indiana Morales Gutiérrez, destacó que el Gobierno de Nicaragua, prioriza la salud de las mujeres, de las madres, que muchas de ellas, son el sostén y el resguardo de sus familias.

Además, se realiza el control prenatal a las embarazadas, y el seguimiento oportuno hasta en la unidad, donde deciden dar a luz. Respecto a los exámenes ginecológicos, son importantes para prevenir y tratar el cáncer cervicouterino.

Esta feria de salud en el barrio capitalino San Antonio, integra la estrategia del Modelo de Salud Familiar y Comunitaria, “Mi Hospital en Mi Comunidad”.