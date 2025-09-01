Festival “Todos San Jacinto” da inicio al mes patrio con arte, cultura y amor a Nicaragua, en Casa de Cultura y Creatividad Otto de la Rocha

La Casa de Cultura y Creatividad “Otto de la Rocha” se convirtió en el escenario del Festival Cultural “Todos San Jacinto”, evento que incluyó presentaciones artísticas, exposición de pinturas y poesía, iniciando así el mes patrio.

Jennifer Porras, secretaria del Consejo Municipal, destacó que el festival permite a los niños y jóvenes expresar su amor por la patria a través del arte y la cultura, expresando sus sentimientos a través de obras creadas por ellos mismos.

“Damos inicio a una jornada intensa que se desarrollará durante todo el mes de septiembre, en saludo a nuestra Independencia y la imborrable Batalla de San Jacinto. Hoy, junto a más de 100 protagonistas de nuestras Casas de Cultura y Creatividad, nos llenamos de patriotismo y de amor a nuestra Nicaragua bendita y siempre libre”, agregó Porras.

En las Casas de Cultura y Creatividad los alumnos perfeccionan sus talentos y habilidades desde los talleres brindados en esos espacios.