Familias protegidas contra la fiebre amarilla en varios municipios del sur del país

El Ministerio de Salud, informa la inmunización contra la fiebre amarilla a 63 mil 800 personas que viven en los barrios y comunidades de San Juan del Sur, Cárdenas, San Carlos, San Juan de Nicaragua y El Castillo.

Este número de protagonistas, indica el cumpliendo del 100% de la meta establecida, en la Campaña de Vacunación contra la Fiebre Amarilla en los Municipios fronterizos, que concluye con éxito.

El MINSA sigue trabajando desde nuestras Unidades de Salud y con visitas casa a casa, para resguardar la Salud y la Vida de las Familias nicaragüenses.