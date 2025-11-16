Familias disfrutaron del tradicional Atol de Ánimas en Diriá, Granada

Más de 3 mil porciones del tradicional Atol de Ánimas fue disfrutado por habitantes del municipio de Diria, en el departamento de Granada, y visitantes que la tarde de este sábado se dieron cita en el parque central.

La alcaldesa Darling Sandino, dijo que la repartición del Atol de Ánimas es una tradición que data desde hace unos 300 años y es única de Nicaragua. “Esta bebida se reparte en memoria de los difuntos”.

En la elaboración del Atol de Ánimas se utiliza como base el maíz pujagua (maíz morado), azúcar, canela, y clavo de olor.

Esta actividad es promovida por el Gobierno Sandinista, a través del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR).

En otra información desde Granada…Con un avance de más del 70%, continúa el proyecto de entechado de la cancha multiusos del municipio de Diriá. La obra cuenta con una inversión superior a los 8 millones de córdobas, y será inaugurado a inicios de diciembre.