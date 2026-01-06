Familias del Distrito III participan en Feria del Centro de Salud de Altagracia
El Ministerio de Salud, en cumplimiento programa “Amor para los Más Chiquitos”, desarrolló en el Centro de Salud Altagracia Feria de Salud, donde se realizó vigilancia del crecimiento y desarrollo, el control de vacunas, la orientación sobre alimentación complementaria y la educación a la familia sobre cada etapa del desarrollo del niño o la niña.
La doctora María Auxiliadora Campos Mendoza, directora del Centro de Salud Altagracia, explicó que este programa se implementa desde el año 2011 y está dirigido a niñas y niños desde su nacimiento hasta los seis años de edad, involucrando a toda la familia en el cuido y desarrollo infantil.
El Centro de Salud Altagracia, atiende 23 barrios, organizados en 12 sectores y 5 puestos de salud, garantizando seguimiento a los niños que presentan bajo peso, sobrepeso u otras condiciones médicas.