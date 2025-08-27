Familias del barrio Jorge Cassaly, de Managua, estrenan más Calles para el Pueblo

El Gobierno Sandinista, a través de la alcaldía de Managua continúa avanzando y llevando progreso a los habitantes de los distintos barrios de la capital, con el programa “Calles para el Pueblo”, y en esta ocasión llegó al barrio Jorge Cassaly, en el distito VI de la capital.

Con esta obra fueron beneficiados con la pavimentación de 9 calles, lo que permitirá mejorar significativa las condiciones de vida de las familias, facilitando el acceso y la movilidad a más de 4 mil pobladores.

El vicealcalde de Managua, Enrique Armas, quien estuvo supervisando las obras, dijo “Estamos asfaltando en el llamado triángulo, corazón del barrio, una zona donde hay bastantes emprendimientos, pulperías y queda listo el día de hoy. Ya podrán entrar los taxis, las caponeras, mototaxis, microbuses, vehículos del Transporte Colectivo”.

Agregó que en ese distrito se continuará realizando obras similares en barrios como Villa Feliz, Hugo Chávez, Anexo del barrio La Primavera, Unidad de Propósito, Villa Reconciliación Norte, Los Sábalos, Santa Elena y Camino Solo.

En lo que va del año «Calles para el Pueblo» lleva un avance del 40% con más de 500 cuadras finalizadas.



