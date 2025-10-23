Familias de Villa Feliz celebran pavimentación de 6 nuevas cuadras en el Distrito VI

Los pobladores de Villa Feliz, ubicado en el Distrito VI de Managua, están celebrando la pavimentación de seis nuevas cuadras gracias al programa «Calles para el Pueblo» que desarrolla el Gobierno Sandinista.

Villa Feliz celebra nuevas calles pavimentadas

La compañera Reyna Rueda, alcaldesa de Managua, supervisó las obras esta mañana y destacó que, en los próximos días, este barrio alcanzará casi el 90% de sus calles pavimentadas.

Esta obra beneficiará directamente a 800 personas y de forma indirecta a otras 660, sumando un total de 1,459 protagonistas que ahora contarán con mejores condiciones de vida y mayor facilidad de movilidad.

La alcaldesa subrayó que cada proyecto se ejecuta con la planificación y el diseño adecuados, buscando construir una red vial que garantice la conectividad entre barrios y distritos.

«Ya hemos inaugurado corredores viales entre los distritos I y V, VI y VII, IV y VI. Esto solo es posible con una buena planificación», afirmó Rueda, quien concluyó que, con estas obras, el Programa «Calles para el Pueblo» sigue avanzando, y al finalizar el 2025, un total de 18 barrios del Distrito VI contarán con calles totalmente nuevas.

