Familias de San Juan de Río Coco protagonizaron masiva Feria de Salud pediátrica

En una jornada de compromiso con el bienestar infantil, las familias del municipio de San Juan de Río Coco participaron este domingo 11 de enero en una masiva feria de salud pediátrica.

Feria de salud pediátrica en San Juan de Río Coco

El evento, desarrollado en el Hospital Primario Luis Felipe Moncada, tuvo como objetivo principal acercar servicios médicos especializados a las comunidades y garantizar un seguimiento integral al crecimiento de los niños y niñas de la zona.

Durante todo el día, los especialistas brindaron una amplia gama de atenciones gratuitas, reafirmando la prioridad que el Gobierno otorga a la salud de los sectores más vulnerables.

Entre los servicios destacados se incluyeron consultas médicas pediátricas y valoraciones nutricionales detalladas, y entrega inmediata de medicamentos y realización de charlas preventivas dirigidas a padres de familia.

También se realizaron actividades recreativas diseñadas para asegurar un ambiente de alegría y tranquilidad para los menores durante su atención médica.

Esta jornada forma parte del esfuerzo sostenido por el Buen Gobierno para garantizar la restitución del derecho a una salud de calidad y gratuita.

Por su parte, el personal del Hospital Luis Felipe Moncada reafirmó su mística de trabajo y entrega para continuar llevando estos servicios especializados hasta el último rincón del municipio, asegurando el desarrollo saludable de las futuras generaciones.