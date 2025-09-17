Familias de La Concha estrenan moderno Laboratorio de Computación

Este miércoles, autoridades de la alcaldía del municipio de La Concepción, Masaya, inauguró las remodelaciones de la escuela de oficio “Compañero Miguel Ángel Hernández Hernández”, en honor al legado de los Héroes y Mártires de la Revolución.

Las obras incluyeron la construcción de 2 salas de clases y un moderno laboratorio de computación, que permitirán fortalecer la formación técnica de los jóvenes del municipio.

Con esta restitución de derechos, se garantiza educación gratuita y de calidad, reafirmando el compromiso del Gobierno Sandinista de seguir promoviendo oportunidades para el desarrollo y bienestar del pueblo nicaragüense.



