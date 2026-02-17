Familias de la Comarca Nejapa pronto estrenarán 7 calles asfaltadas

Las autoridades de la Alcaldía de Managua, junto a las familias de la comarca Nejapa, anunciaron el revestimiento asfaltico de 7 calles, para el bienestar de más de 2 mil pobladores, en el sector del Colegio Divino Niño.

Mejoras viales en Nejapa: 7 calles asfaltadas

El compañero Enrique Armas, destacó que este proyecto es parte del Programa Calles para el Pueblo, que contempla para éste año, la atención a mil 252 cuadras en todo el municipio, mediante la ejecución de 138 proyectos en 181 barrios capitalinos.

Doña Ivania Galeano, expresó “estoy muy agradecida con el Comandante Daniel, por todos los proyectos que ha pensado para esta comarca, porque es el beneficio para todos”

Mientras que doña Juanita Bravo, esta alegre que después de 40 años de habitar Nejapa, por fin su cuadra será nítida, dejando atrás el polvo y el lodo.

En la comarca Nejapa, nuestro Buen Gobierno, ha desarrollado obras de mejoramiento vial, drenaje pluvial, equipamiento urbano y la construcción de 10 Viviendas Dignas, a igual número de familias.