Familias de Jinotega estrenarán Sala de Tomografía en Hospital Victoria Mota
El Buen Gobierno Sandinista inaugurará en los próximos días, la nueva área de tomografía del Hospital Victoria Motta, en Jinotega.
Contará con un tomógrafo de 160 cortes, diseñado para realizar diagnósticos rápidos y precisos, a más de 500 mil habitantes de Jinotega.
También contará con una clínica, un cuarto de control, una sala de espera y sanitarios.
Toda el área garantiza un entorno cómodo y eficiente para reducir los tiempos de espera de los pacientes que anteriormente tenían que viajar a Managua para realizarse una tomografía.