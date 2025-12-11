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Familias de Granada recibirán el nuevo Hospital Primario Tepeyac

Por Jonathan Morales
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En saludo a la Virgen de Guadalupe, el Gobierno Sandinista entregará este viernes 12 de diciembre el nuevo Hospital Primario TEPEYAC a las familias del departamento de Granada.

Nuevo Hospital TEPEYAC mejora la salud en Granada
Nuevo Hospital TEPEYAC mejora la salud en Granada

Esta moderna infraestructura representa una inversión de 86.8 millones de córdobas y busca mejorar significativamente la atención médica en la región.

El Hospital Primario TEPEYAC está diseñado para atender en mejores condiciones a más de 44,000 protagonistas de Granada y sus zonas cercanas.

El centro cuenta con 37 camas y una amplia gama de servicios que incluyen consultas, Pediatría, Ginecología, Medicina Interna y Cirugía.

Entre sus áreas clave se encuentran los servicios de emergencia, salas de hospitalización, labor y parto, laboratorio, imagenología, quirófano y farmacia.

Entre los estudios especializados se cuenta con Rayos X, Ultrasonidos, Mamografías, Colposcopía, Crioterapia, Endoscopías y Colonoscopía.

Esta obra se enmarca en la continua restitución del derecho a la salud de las familias nicaragüenses, acercando la atención de calidad a las comunidades.