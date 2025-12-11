Familias de Granada recibirán el nuevo Hospital Primario Tepeyac

En saludo a la Virgen de Guadalupe, el Gobierno Sandinista entregará este viernes 12 de diciembre el nuevo Hospital Primario TEPEYAC a las familias del departamento de Granada.

Nuevo Hospital TEPEYAC mejora la salud en Granada

Esta moderna infraestructura representa una inversión de 86.8 millones de córdobas y busca mejorar significativamente la atención médica en la región.

El Hospital Primario TEPEYAC está diseñado para atender en mejores condiciones a más de 44,000 protagonistas de Granada y sus zonas cercanas.

El centro cuenta con 37 camas y una amplia gama de servicios que incluyen consultas, Pediatría, Ginecología, Medicina Interna y Cirugía.

Entre sus áreas clave se encuentran los servicios de emergencia, salas de hospitalización, labor y parto, laboratorio, imagenología, quirófano y farmacia.

Entre los estudios especializados se cuenta con Rayos X, Ultrasonidos, Mamografías, Colposcopía, Crioterapia, Endoscopías y Colonoscopía.

Esta obra se enmarca en la continua restitución del derecho a la salud de las familias nicaragüenses, acercando la atención de calidad a las comunidades.



