lunes, septiembre 15, 2025
Familias de Chinandega recibirán nueva casa materna Compañera Guadalupe Rodríguez

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Gobierno de Nicaragua entregará este martes 16 de septiembre la Casa Materna “Compañera Guadalupe Rodríguez” a las familias de Chinandega.

Nueva Casa Materna en Chinandega para mujeres embarazadas
Con una inversión de 1 millón 900 mil córdobas, la nueva instalación podrá albergar a más de 1,000 mujeres embarazadas anualmente.

La casa cuenta con 10 camas, cocina, comedor, tres baños, área de lavado y espacios para actividades educativas.

En este lugar, las mujeres recibirán controles prenatales, atención médica, alimentación y alojamiento digno, además de orientación sobre el cuidado durante el embarazo y preparación para el parto, de la mano de trabajadores de la salud y parteras comunitarias.

La obra busca ampliar la red de Casas Maternas para seguir protegiendo la vida de las mujeres y sus hijos en todo el país.


