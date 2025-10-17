Familias celebran Día Internacional de la Mujer Rural

Con alegres y emotivos encuentros en Casas Maternas del Caribe Nicaragüense, fue celebrado el Día Internacional de la Mujer Rural, pilar fundamental en la Economía Familiar, Seguridad Alimentaria y en la Revolución Sandinista.

Las Mujeres como Fuerza de Victoria protagonizan estos Nuevos Tiempos de Revolución y Evolución donde el empoderamiento y participación de la Mujer, gracias a los Copresidentes Comandante Daniel y Compañera Rosario, mediante la restitución de los Derechos de las Mujeres y la Equidad de Género.

Nuestro Gobierno realizó la celebración con el acompañamiento de las delegadas departamentales, municipales secretaria política departamental y Municipal.