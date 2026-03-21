Exquisita sopa de caracol ahumado gana en Festival Gastronómico edición Caribe Norte

Emocionada se mostró doña Angélica María Moody Irías, al resultar ganadora del primer lugar del Festival Gastronómico y Tradiciones de Cuaresma del Caribe Norte, con la rica elaboración de una Sopa de Caracol Ahumado.

La señora Angélica Moody, oriunda de Puerto Cabezas, ganó premio en efectivo y representará al Caribe Norte en el Festival Gastronómico y Tradiciones de Cuaresma que se realizará a nivel nacional el 28 de marzo en el malecón de San Carlos, Río San Juan.

En segundo lugar, quedó Danna Sandino Melgara, quien se lució con un exquisito rondón de pescado, y en el tercer puesto quedó Mirna Medrano Espinoza con un filete de pescado en sala de coco. Ambas son originarias del municipio de Waspam.